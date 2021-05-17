Son dakika haberi: Havaya açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Havaya açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Havaya açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı.

Düzköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda K.K. (44) isimi kadına, evinin önündeki bahçede çalışırken havadan gelen yorgun mermi isabet etti. K.K.'nin koluna isabet eden 9 milimetre çapındaki mermi, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıkartıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemede K.K isimli şahsın bahçedeki duruş pozisyonundan yola çıkılarak tabanca fişeğinin gelebileceği istikamet belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalımalar sonucunda olay yerine 1 kilometre mesafede bulunan S.B'nin(39) olay günü tabancayla havaya ateş açtığı tespit edildi. Olay yeri ekipleri S.B'ye ait evin bahçesinde 3 adet 9 mm çapında boş kovan buldu.

Olay günü ruhsatlı silahıyla havaya 3 el ateş açtığını söyleyen S.B. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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