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Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da Fraport Tav Antalya Havalimanı tramvay durağından aşağı atlayan Finlandiya vatandaşı turist hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da Fraport Tav Antalya Havalimanı tramvay durağından aşağı atlayan Finlandiya vatandaşı Turist hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri turistin atladığı alanı güvenlik çemberine alarak incelemede bulundu.

Olay, Fraport Tav Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 terminalinin önünde saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ülkesinden Antalya'ya kısa süre önce tatile gelen Mattias Nissinen (37), havalimanı içerisinden geçmekten olan 7 metre yükseklikte bulunan tramvay durağına çıktı. Burada bir süre oyalanan şahıs daha sonra bir anda kendini boşluğa bıraktı. Kafası üzerine düşen turist, ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hastanede hayata tutunamadı

Şahıs daha sonra merkezde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayata tutunamadı. Polis ekipleri ise olayın gerçekleştiği alanı güvenlik şeridi ile çevirdi. Olay yerinden geçen turistler ise polisin çalışmasını şaşkınlıklar içerisinde izledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Turistin cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Havalimanındaki tramvay durağından aşağı atlayan turist hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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