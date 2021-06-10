Son dakika haberi: Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma (3)
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Son dakika haberi: Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma (3)

Son dakika haberi: Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma (3)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre FABRİKA SAHİBİ DURUŞMADA FENALAŞTI Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasında ihmal olduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında; müştekilerin ifadeleri alınırken, tutuksuz sanık fabrika sahibi A.R.E.C.

FABRİKA SAHİBİ DURUŞMADA FENALAŞTI 

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasında ihmal olduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında; müştekilerin ifadeleri alınırken, tutuksuz sanık fabrika sahibi A.R.E.C., mahkeme heyetine kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine duruşmanın yapıldığı cezaevi yerleşkesinde bulunan salona sağlık ekibi istendi. Salona gelen sağlık ekibi eşliğinde yürüyerek, ambulansa götürülen A.R.E.C., hastaneye kaldırıldı. 


Son dakika haberi: Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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