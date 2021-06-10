Son dakika haberi: Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma (3)

Son dakika haberlerine göre FABRİKA SAHİBİ DURUŞMADA FENALAŞTI Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasında ihmal olduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında; müştekilerin ifadeleri alınırken, tutuksuz sanık fabrika sahibi A.R.E.C.