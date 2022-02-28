Son dakika haberi | Havai fişek fabrikası patlamasında 8'inci duruşma; karar çıktı (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Havai fişek fabrikası patlamasında 8'inci duruşma; karar çıktı (3)

Demirören Haber Ajansı, Alişan Koyuncu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Havai fişek fabrikası patlamasında 8'inci duruşma; karar çıktı (3)

Bir son dakika haberine göre FABRİKA SAHİPLERİNE 16 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASIMahkeme heyeti iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt'a, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı'ya, genel ustabaşı Erşan Öztürk'e, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın'a 'Bilinçli ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 6...

FABRİKA SAHİPLERİNE 16 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt'a, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı'ya, genel ustabaşı Erşan Öztürk'e, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın'a 'Bilinçli ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 6 yıl 8'er ay, genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu'na 12 yıl 6 ay, fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun'a ise 16 yıl 3'er ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Tutuklu yargılanan Hasan Ali Velioğlu verilen kararın ardından tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Yaşar Coşkun, İş Güvenliği, Fabrika, Bozkurt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title