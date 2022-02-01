Son dakika haberi | Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günü (2)

'DIŞARIDA OLSAYDIM HERKESİN ÖDEMELERİNİ YAPARDIM'

Tutuklu yargılanan fabrika sahibi Yaşar Coşkun savunmasında tutuksuz yargılanması isteyerek, "Buraya bu kadar milletvekili, sendika başkanı geliyor. Bir kişiye iş bulmuşlar mı? Buraya gelip provokatörlük yapmakla olmuyor. Ben ilk günden beri söylüyorum, burada bizi yargılayın ama tutuksuz yargılayın. Biz işlerimizi halledip bu insanların tazminatlarını ödeyelim dedim ama dinlemediniz. Geçen günlerde 30 kişinin tazminatlarını ödedik, bunlar rüşvet değildi. O insanların hakları ödendi, ben cezaevinden yaptım bunu. İnsanlardan borç alıp ödedim. Size dedim ki beni tutuksuz yargılayın. Eğer ben dışarıda olsaydım buradaki herkesin ödemelerini yapardım, işleri yoluna koyardım, ödemeleri yapılırdı. Bir de avukatlara göre suçlu oldum ödedim diye" dedi.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya bir saatlik ara verdi.