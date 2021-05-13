Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

SOKAĞA çıkma kısıtlamasından muaf olan şehit aileleri, bayramın ilk günü Edirnekapı Şehitliği'ne akın ettiKoronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma devam ediyor.

- SOKAĞA çıkma kısıtlamasından muaf olan şehit aileleri, bayramın ilk günü Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nı da içine alan kapanma sürecinde şehit ailelerinin Arife günü ve bayramın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklarını açıklamıştı. Oğlu, kızı, eşi, kardeşi, babasının mezarı Edirnekapı Şehitliği'nde olanlar, yakınlarının mezarları başına gelerek dua etti. Kimi aile mezarlardaki çiçekleri sulayarak, kuruyan dalları temizledi.

"3 YILDIR BAYRAMIN GELMESİNİ ARZU BİLE ETMİYORUZ"

Oğlu 3 yıl önce Şırnak Besler Deresi'ndeki Hudut Karakolu'na atılan füzenin infilak etmesi sonucu şehit olan baba Murat Mekan,"Biz tabii daha önceki bayramlar gibi bir an önce gelsin, sevinç yaşayalım diyemiyoruz. Artık sevincimiz kalmadı. Çocuğumuz şehit olalı 3 yıl oldu. 3 yıldır bayramın gelmesini arzu bile etmiyoruz. Annelerin, eşlerin, çocukların gözyaşlarına artık dayanılmıyor. Şehit olalı 3 sene oldu ama bize hala 3 gün, 3 saat gibi geliyor. Sesi hala kulağımızda çınlıyor. Şırnak'ta Besler Deresi'nde, Hudut Karakolu'na atanmıştı. 24'üncü günde şehit oldu. Bize gelen raporda, 3 bin metreden karakola bir füze atıldığı ve infilak etmesi sonucunda çocuğumuza denk geldiği söylendi. Allahtan başka evlatlarımıza denk gelmedi, bir tek bizim çocuğumuz şehit oldu. Cümlesini rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

"BEN BU YİĞİDİN ANNESİYİM"2007 yılında şehit olan oğlunun mezarı başında dua eden Zeliha Karaçur, "Çok şükür geldik yanına. Yerimiz burası, her gün buradayız. İllaki bayram değil… Ben bu yiğidin annesiyim. Çok kötü bir şey, Allah kimseye vermesin. Burası sözün bittiği bir yer. Yavrunu özlüyorsun, sarılamıyorsun, öpemiyorsun. Her şeyden mahrum kalıyorsun" diye konuştu.

OĞLUNDAN AYRI 27'NCİ BAYRAMOğlundan ayrı 27'nci Bayramı olduğunu dile getiren şehit annesi Remziye Anşin ise "Sözün bittiği yer burası. Bu bayram, tam 27 bayram olacak. Vatan sağ olsun tabii ki. Babası ölene öksüz dediler, annesi ölene yetim dediler ama evladını kaybedene bir şey bulamadılar, bir şey yakıştıramadılar. Çünkü onun adı yok, onun tarifi hiç yok. Her şeyin buruk. Yediğin yemek te, gezdiğin de, yaşadığında. Şırnak Besler Deresi'nde şehit düşmüştü. Burası evi işte, güzelleştirmeye çalışıyoruz mezarını. Pandemi var gelemiyoruz, o bizi çok üzüyor. Yasaklara da riayet etmek zorundayız. Evlat her şeyin önüne geçiyor. Yasak olunca da bir noktada izin almaya çalışıyorsun, izin çıktığı gibi gideyim göreyim diyorsun…" diye konuştu.

ŞEHİT ASTSUBAY ESMA ÇEVİK'İN ANNESİ: BURADA BİZE BAYRAM YOK

Şırnak'ta imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın ise, "Burada bize bayram yok. Ne diyeyim, nasıl diyeyim? Vatan sağ olsun diyeceğiz. Evimiz burası, gidip geliyoruz. Tam kapanma bile olsa her gün buradayız. Maskemizi takıp, evladımız için buraya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe