Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
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Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı

02.02.2021 15:34 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:51
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı

Son dakika haberler... İSTANBUL İl AFAD Müdürlüğü, Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirdiği deprem, yangın, kimyasal ve nükleer afetlere ilişkin tatbikatı gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu3 FARKLI OLAYIN TATBİKATI YAPILDITatbikata, Arama Kurtarma Akreditasyonunu tamamlayan 5 Arama...

İSTANBUL  İl AFAD Müdürlüğü, Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB)  gerçekleştirdiği deprem, yangın, kimyasal ve nükleer afetlere ilişkin tatbikatı gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu

3 FARKLI OLAYIN TATBİKATI YAPILDI

Tatbikata, Arama Kurtarma Akreditasyonunu tamamlayan 5 Arama Kurtarma Kurum ve STK temsilcileri ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik personel in katılımıyla üç farklı olayın tatbikatı yapıldı. İlk olarak  4 katlı binada engelli bir çalışanın deprem sonrasında sedyeyle tahliyesi yapılarak ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra meydana gelen bir yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Üçüncü olayda ise deprem sırasında kimyasalların olduğu alanda bulunan iki çalışanın dökülen kimyasaldan etkilenmesi üzerine olay yerine gelen tam donanımlı AFAD KBRN ekipleri kişileri güvenli şekilde alarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

KİMYASAL SIZINTIYA KARŞI MÜDAHALE EDİYORUZ

Tatbikat hakkında bilgi veren AFAD görevlisi Sefer Küçük, "Tatbikatıımızın konusu bir kimyasal sızıntı bu sızıntıya istinaden binada 2 kişi etkileniyor. Etkilenmeyle birlikte aşındırıcı bir etki ve küçük dercede toksitlenme meydana geliyor. İhbar üzerine biz de AFAD dekonomizasyon ekibi olarak müdaheleye geliyoruz. Öncelikle 2 kişi A düzeyi kıyafetle alana geliyor. Keşif tespit çalışması yapılıyor elektronik cihazlarla. Çalışmadan sonra alanda etkilenmiş insanları alandan tahliye ediyoruz. Bu işlemin ardından etkilerin devam etmemesi açısında yıkama arınma işlemi gerçekleştiriliyor. Daha sonra ise sağlık birimlerine teslim ediyoruz" dedi.


Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı
Son dakika haberi... (Havadan fotoğraflarla) AFAD'dan Tuzla'da gerçeği aratmayan deprem, yangın,  kimyasal sızıntı tatbikatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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