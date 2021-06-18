Hava trafik kontrolörü babalara çocuklarından duygulandıran "Babalar Günü" sürprizi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne bağlı, modern teknolojik cihazlarla donatılan Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde (HTKM) görev yapan hava trafik kontrolörü babalara, çocuklarından "Babalar Günü" sürprizi geldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne bağlı, modern teknolojik cihazlarla donatılan Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde (HTKM) görev yapan hava trafik kontrolörü babalara, çocuklarından "Babalar Günü" sürprizi geldi.

Ankara'da 2015'te hizmete girerek, ülkenin 1 milyon kilometrekarelik hava sahasında 55 havalimanına iniş kalkış yapan ve Türkiye'nin hava sahasını transit kullanan hava araçlarına 7 gün 24 saat her türlü meteorolojik koşulda hava trafik kontrol hizmeti veren HTKM'de "Babalar Günü" dolayısıyla duygulu anlar yaşandı.

Ekin Ergünt, Neva Çöklü ve Halil Asaf Topçu, radarlarla günde 12 saatlik mesaileri boyunca hava trafik hizmetlerinin emniyetli, düzenli ve hızlı yürütülmesi için çaba sarf eden babalarına "Babalar Günü" dolayısıyla sürpriz yaptı.

Simülatör odasındaki eğitimleri sırasında ellerinde çiçeklerle içeri giren çocuklarını karşılarında gören babalar hem şaşırdı hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Hava trafik kontrolörü Gürkan Çöklü, AA muhabirine, Babalar Günü'nde böyle bir sürpriz ile karşılaştığı için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Çöklü, "İnsanlar babalarını seçemez. Ben kendi babamı seçemediğim gibi kızım da babasını seçemedi ama böyle bir aileye sahip olduğum için çok mutluyum. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Hava trafik kontrolörü Berkay Ergünt de "Bugün nöbetçiydim. Annesi oğlumu alıp gelmiş. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Oğlumu burada görünce çok sevindim. Babalar Günü'nün en güzel hediyesi baba olmaktır. İnsan başka hiçbir şey istemiyor. Çok mutlu olduk. Bütün babalara selam olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ