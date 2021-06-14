Son dakika haberi: Hattat Mustafa Antika 8'inci kişisel sergisini açtı
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Son dakika haberi: Hattat Mustafa Antika 8'inci kişisel sergisini açtı

Son dakika haberi: Hattat Mustafa Antika 8'inci kişisel sergisini açtı
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Kültür Sanat

Bir son dakika haberine göre Bursa'da yaşayan hattat Mustafa Antika, son dönemde yaptığı çalışmalarını 8'inci kişisel sergisinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bursa'da yaşayan hattat Mustafa Antika, son dönemde yaptığı çalışmalarını 8'inci kişisel sergisinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

"Keşkül 8" ismini verdiği sergisini Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde açan Antika, burada yaptığı konuşmada, hat sanatına farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştığını söyledi. Antika, sergide 40 eserinin yer aldığını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik ise hat sanatının İslam sanatları açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Mustafa Antika'ya kazandırdığı eserler dolayısıyla teşekkür eden Çelik, "Kendisi bir ömür vakfetmiş bu sanata. Kendisinden sonraki kuşaklara da belirli bir zemin hazırlamıştır." dedi.

Sergi, 26 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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