Son dakika haberi! Hatayspor'dan Giresun için geçmiş olsun mesajı Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Giresun ve Rize'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Giresun'da sel nedeniyle şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA