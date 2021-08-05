Son dakika haberi! Hatay yangını söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü
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Son dakika haberi! Hatay yangını söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesi Şifalısu bölgesinde çıkan yangını söndüren Mehmetçik, komando marşı eşliğinde birliğine geri döndü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Şifalısu bölgesinde çıkan yangını söndüren Mehmetçik, komando marşı eşliğinde birliğine geri döndü.

Havadan ve karadan alevlerle etkin bir şekilde mücadele edilen yangına asker ve polisler de destek verdi. Yangına 2 helikopter, karada ise 50 arazöz ve su tankı, 5 dozer ve 250 personelle müdahale edildi. Hatay Valiliğinin talebi üzerine yangın bölgesine destek için görevlendirilen 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 personel yangının söndürülmesinin ardından komando marşı eşliğinde kışlasına döndü.

(Alican Gümüş/İHA)

Son dakika haberi! Hatay yangını söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü
Son dakika haberi! Hatay yangını söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü
Son dakika haberi! Hatay yangını söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü
Son dakika haberi! Hatay yangını söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü
Son dakika haberi! Hatay yangını söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü
Son dakika haberi! Hatay yangını söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı
5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı
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