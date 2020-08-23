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Son dakika haberi! HATAY Vatandaşları koronavirüse karşı uyardıktan sonra öldü, eşi tekrarladı Bu mesajı ciddiye alın

Son dakika haberleri: Vatandaşları koronavirüse karşı uyardıktan sonra öldü, eşi tekrarladı Bu mesajı ciddiye alınHATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede sosyal medya hesabından 'Bana bulaşmaz' demeyin diye paylaşım yaparak salgına karşı uyarıda bulunduktan bir gün sonra hayatını...

23.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:12

Vatandaşları koronavirüse karşı uyardıktan sonra öldü, eşi tekrarladı Bu mesajı ciddiye alın

HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede sosyal medya hesabından 'Bana bulaşmaz' demeyin diye paylaşım yaparak salgına karşı uyarıda bulunduktan bir gün sonra hayatını kaybeden Mustafa Sütlü'nün (45) eşi Nalan Sütlü (40), eşinin mesajının ciddiye alınması gerektiğini belirtip vatandaşlara seslendi. Sütlü, Maskenizi takın, sosyal mesafeye dikkat edin yoksa sonucu çok kötü olur diyerek uyarıda bulundu.

İlçede yaşayan milli yelken sporcuları Nurettin Mert (13) ile İrem Sütlü'nün (15) özel bir şirkette çalışan babası Mustafa Sütlü, 5 gün önce koronavirüs belirtileri görülünce hastaneye başvurdu. Hastanede tedavisine başlanan Mustafa Sütlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dualarınızı bekliyorum. Şu an itibariyla benim de koronavirüse yakalandığım söylendi ve hastaneye tedavi için yatırdılar. 'Bana bulaşmaz' demeyin. Kıyıdan köşeden vücuda girmiş işte, inşallah atlatırım mesajıyla durumunu sevenlerine duyurdu ve vatandaşları uyardı. Mustafa Sütlü, 21 Ağustos akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Sütlü, İskenderun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

'ONU ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ'

Mustafa Sütlü'nün eşi Nalan Sütlü (40), eşinin ilçede çok sevilen, sosyal yönü güçlü bir insan olduğunu kaydetti. Sütlü'nün hastaneye yattığında bile şakayla karışık insanları koruma mesajı verdiğini hatırlatan Nalan Sütlü, Ailesine ve arkadaşlarına çok değer veren, hayırsever bir insandı. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Lütfen kurallara uyalım. Bu mesajı ciddiye alın. 'Bana bulaşmaz' demeyin. Maskenizi takın, sosyal mesafeye dikkat edin yoksa sonucu çok kötü olur dedi.

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Son dakika haberi! HATAY Vatandaşları koronavirüse karşı uyardıktan sonra öldü, eşi tekrarladı Bu mesajı ciddiye alın

Kaynak: DHA

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