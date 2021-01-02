Son dakika haberi: Hatay Valiliği'nden Cinderes'te bombalı araçlı patlama olayı ile ilgili açıklama
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Son dakika haberi: Hatay Valiliği'nden Cinderes'te bombalı araçlı patlama olayı ile ilgili açıklama

02.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 20:05
Son dakika haberi: Hatay Valiliği'nden Cinderes'te bombalı araçlı patlama olayı ile ilgili açıklama

Son dakika haberlerine göre HATAY Valiliği, Suriye'de Zeytin Dalı Herakatı bölgesinde bulunan Cinderes ilçe merkezinde meydana gelen bombalı araçlı patlama ile ilgili açıklama yaptı.

HATAY Valiliği, Suriye'de Zeytin Dalı Herakatı bölgesinde bulunan Cinderes ilçe merkezinde meydana gelen bombalı araçlı patlama ile ilgili açıklama yaptı.

Patlamada, 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, "02.01.2021 günü saat 16.05 sıralarında ZDH Bölgesinde bulunan Cinderes ilçe merkezinde plakası ve sahibi belirlenemeyen araçta meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 sivil vatandaş (2 kadın, 1 erkek ağır yaralı) yaralanmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.


Son dakika haberi: Hatay Valiliği'nden Cinderes'te bombalı araçlı patlama olayı ile ilgili açıklama
Son dakika haberi: Hatay Valiliği'nden Cinderes'te bombalı araçlı patlama olayı ile ilgili açıklama
Son dakika haberi: Hatay Valiliği'nden Cinderes'te bombalı araçlı patlama olayı ile ilgili açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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