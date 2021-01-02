Son dakika haberi: Hatay Valiliği'nden Cinderes'te bombalı araçlı patlama olayı ile ilgili açıklama

Son dakika haberlerine göre HATAY Valiliği, Suriye'de Zeytin Dalı Herakatı bölgesinde bulunan Cinderes ilçe merkezinde meydana gelen bombalı araçlı patlama ile ilgili açıklama yaptı.