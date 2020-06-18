Son dakika haberi... HATAY Ormanlar yangına karşı İHA'larla gözleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... HATAY Ormanlar yangına karşı İHA'larla gözleniyor

Son dakika haberleri... Ormanlar yangına karşı İHA'larla gözleniyorKAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, geçen yılı iyi atlattıklarını bu sezon da 11 küçük yangını büyümeden söndürdükleri Hatay'da ormanların 4 noktada insansız hava araçlarıyla gözetlendiğini söyledi.

18.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:44

Ormanlar yangına karşı İHA'larla gözleniyor

KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, geçen yılı iyi atlattıklarını bu sezon da 11 küçük yangını büyümeden söndürdükleri Hatay'da ormanların 4 noktada insansız hava araçlarıyla gözetlendiğini söyledi.

Arsuz Orman Yangınlarına Müdahale Helikopter Pisti'nde gerçekleştirilen orman yangınları ile mücadele protokolü bilgilendirme ve istişare toplantısına Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, birim amirleri ile yangın söndürme ekipleri katıldı.

Bölgedeki orman yangınlarına müdahale açısından teknik ve teknolojik olarak ilerleme kaydedildiğine işaret eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, yangın söndürme ekipmanlarında eksiklerin giderildiği ve teknik ekibin bilgi ve kabiliyetinin artmasının sağlandığı ile kurumsal gelişmelere ilişkin bilgiler aktardı.

Beklentilerinin, ormanda ateş yakılmaması yönünde olduğunu ifade eden Mustafa Koç, 'Hatay halkı orman yangınları konusunda son derece duyarlı. Geçen seneyi iyi bir şekilde atlattık. Bu sene de iyi gidiyoruz. Şuana kadar 11 yangınımız oldu, küçük yangın, hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Orman yangınlarında en önemli şey hızdır. Büyümemesi çok önemlidir. Yangını ufakken görelim ve erkenden müdahale edelim. Vatandaşımız bize 177 ile 112 numarası aracılığıyla ihbarda bulunduğunda biz hemen helikopterimizle, ekiplerimizle, arazözlerimizle hareket edip o yangına müdahale ediyoruzö diye konuştu.

TÜM BİRİMLERİMİZLE GÖREVDEYİZ

Orman yangınlarına karşı İHA ile de gözetleme altyapısına yöneldiklerine işaret eden Mustafa Koç, 'Kahramanmaraş Orman işletme Bölge Müdürlüğü olarak Hatay'da dört noktaya insansız gözetleme istasyonu kurduk. Biz bunu cep telefonundan dahi izleyebiliyoruz. Bu sistemi santrallerimize, 112'nin bilgisayarlarına da kurduk. Buradan 24 saat gözetleme imkanımız var. 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Yangının çıktığı andan itibaren biz tüm birimlerimizle görevdeyizö şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... HATAY Ormanlar yangına karşı İHA'larla gözleniyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
'Korona beni bulsun' diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın 'Niye bakıyorsun?' kavgası kanlı bitti
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Berat Albayrak Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Yasmin Erbil Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Servet Yardımcı Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... HATAY Ormanlar yangına karşı İHA'larla gözleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:23:59. #1.14#
title