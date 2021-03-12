Son dakika haber... Hatay merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
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Son dakika haber... Hatay merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

12.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:01
Son dakika haber... Hatay merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Hatay ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Hatay ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samandağ, Defne ve Antakya ilçeleri ile Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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