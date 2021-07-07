Son dakika haberi | HATAY MERKEZLİ 6 İLDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON: 25 GÖZALTI
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Son dakika haberi | HATAY MERKEZLİ 6 İLDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON: 25 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... HATAY merkezli 6 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi 25 kişi gözaltına alındı.

HATAY merkezli 6 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte meydana gelen 31 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Mersin ve Gaziantep'teki 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, toplamda 1 milyon 200 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 3 altın bileklik, 2 yüzük, 1 kolye ile 7 ruhsatsız av tüfeği, 52 fişek ve 157 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi | HATAY MERKEZLİ 6 İLDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON: 25 GÖZALTI
Son dakika haberi | HATAY MERKEZLİ 6 İLDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON: 25 GÖZALTI
Son dakika haberi | HATAY MERKEZLİ 6 İLDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON: 25 GÖZALTI
Son dakika haberi | HATAY MERKEZLİ 6 İLDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON: 25 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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