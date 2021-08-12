Son dakika haberi | Hatay'dan Antalya ve Muğla'daki yangın mağdurlarına yardım gönderildi
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Son dakika haberi | Hatay'dan Antalya ve Muğla'daki yangın mağdurlarına yardım gönderildi

Son dakika haberi | Hatay'dan Antalya ve Muğla'daki yangın mağdurlarına yardım gönderildi
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Yayladağlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Antalya ve Muğla'daki yangın bölgesindeki bazı ailelere para ve ilaç desteği sağlandı.

Yayladağlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Antalya ve Muğla'daki yangın bölgesindeki bazı ailelere para ve ilaç desteği sağlandı.

Merkezi Antakya'da bulunan derneğin başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine açıklamada, ülkenin birçok noktasında meydana gelen yangınları üzüntüyle takip ettiklerini kaydetti.

Dernek olarak mağdur vatandaşların yanında olmak için harekete geçtiklerini belirten Yalçın, "Bizler de oradaki mağdur vatandaşlarımızın yarasına bir nebze de olsa merhem olmak adına çalışma başlattık. Şu ana kadar yangından zarar gören 10 ailemize nakdi yardım ve ilaç yardımı ulaştırdık. İmkanımız el verdikçe daha fazla aileye ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Türkiye'nin el birliğiyle dayanışmayla her türlü sıkıntının üzerinden gelebileceğini söyleyen Yalçın, yardımların ulaştırılmasında katkı sağlayan Yesevi Alperenler Derneği ile yardım için bağışı yapan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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