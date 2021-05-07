Son dakika haberi... Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
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Son dakika haberi... Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Son dakika haberi... Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticari yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, ekiplerin dedektör köpekler "Cesur", "Öğle" ve "Tonaj" ile söz konusu adreslerde yaptığı aramada, 665 gram sentetik uyuşturucu, 23,75 gram bonzai, 63,1 gram esrar, 0,17 gram eroin, 0,74 gr metamfetamin, 9 uyuşturucu nitelikte hap, 61,93 gram kenevir tohumu, uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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