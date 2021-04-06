Son dakika haberi! Hatay'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika haberi! Hatay'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Hatay'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberler: Hatay'ın Erzin ilçesinde, iki tır ile bir minibüsün karıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, iki tır ile bir minibüsün karıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Erzin-Osmaniye kara yolunda, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen iki tır ile bir minibüs çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, 5 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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