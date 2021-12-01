Son Dakika | Yükselen dalgalar sonucu sahil şeridindeki iş yerleri su altında kaldı - Haberler
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Son Dakika | Yükselen dalgalar sonucu sahil şeridindeki iş yerleri su altında kaldı

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kuvvetli fırtınada yükselen dalgalar sonucu kıyı şeridi su altında kaldı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kuvvetli fırtınada yükselen dalgalar sonucu kıyı şeridi su altında kaldı.

Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan fırtına akşam etkisini arttırdı.

Deniz Mahallesi'nde sahile yakın bazı iş yeri ve evlerin bahçeleri su altında kaldı, mahalle aralarındaki yollarda araçların güçlükle ilerlediği gözlendi.

Son Dakika | Yükselen dalgalar sonucu sahil şeridindeki iş yerleri su altında kaldı

Son Dakika | Yükselen dalgalar sonucu sahil şeridindeki iş yerleri su altında kaldı

Son Dakika | Yükselen dalgalar sonucu sahil şeridindeki iş yerleri su altında kaldı

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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