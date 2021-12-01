Son Dakika | Yükselen dalgalar sonucu sahil şeridindeki iş yerleri su altında kaldı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kuvvetli fırtınada yükselen dalgalar sonucu kıyı şeridi su altında kaldı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kuvvetli fırtınada yükselen dalgalar sonucu kıyı şeridi su altında kaldı.
Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan fırtına akşam etkisini arttırdı.
Deniz Mahallesi'nde sahile yakın bazı iş yeri ve evlerin bahçeleri su altında kaldı, mahalle aralarındaki yollarda araçların güçlükle ilerlediği gözlendi.