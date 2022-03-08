Son dakika haberi! Hatay'da YPG/PKK'ya "silah temini" hükümlüsü yakalandı
AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Hatay'da terör örgütü YPG/PKK'ya silah temini suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
HATAY (AA) - Hatay'da terör örgütü YPG/ Pkk'ya silah temini suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, YPG/PKK'ya silah temin ettiği gerekçesiyle hüküm giyen R.E'nin Antakya ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, adresini belirlediği R.E'yi Cebrail Mahallesi'ndeki günlük kiralık dairede yakaladı.
R.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.