Son dakika haberi... Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
ARSUZ, HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kale Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine İskenderun Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye helikopter ve 2 arazöz sevk edildi.
Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.