Son dakika haberi... Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi... Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

ARSUZ, HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kale Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine İskenderun Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye helikopter ve 2 arazöz sevk edildi.

Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Son dakika haberi... Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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