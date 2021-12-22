Son dakika haber: Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 6 bin 293 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesinde piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'nde A.Ş. ve O.H'ya ait depoya operasyon düzenleyen ekipler, 6 bin 293 litre sahte alkol ile damıtma sistemi ele geçirdi.

Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.