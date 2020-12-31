Son dakika haberi | Hatay'da yılbaşı gecesinde 3 bin 913 polis ve jandarma personeli görev yapıyor
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Son dakika haberi | Hatay'da yılbaşı gecesinde 3 bin 913 polis ve jandarma personeli görev yapıyor

31.12.2020 23:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:47
Son dakika haberi | Hatay'da yılbaşı gecesinde 3 bin 913 polis ve jandarma personeli görev yapıyor

Son dakika gündem haberi: TÜRKİYE genelinde olduğu gibi Hatay'da da pandemiyle mücadelede getirilen tedbirler kapsamında ülke genelinde 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başladı.

TÜRKİYE genelinde olduğu gibi Hatay'da da pandemiyle mücadelede getirilen tedbirler kapsamında ülke genelinde 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başladı. Yasak 4 Ocak Pazartesi günü sabah 05.00'de sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya başta olmak üzere 15 ilçede ve mahallelerde, güvenlik güçleri sıkı denetim yapıyor. Araç, motosiklet ve vatandaşları durduran güvenlik güçleri, zorunlu haller dışında sokağa çıkanlara cezai işlem uyguluyor.Edinilen bilgiye göre, kent genelindeki tedbirler kapsamında Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 bin 600 personel ile Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bin 313 personel ve 3 eğitimli köpek görev yapıyor.


Son dakika haberi | Hatay'da yılbaşı gecesinde 3 bin 913 polis ve jandarma personeli görev yapıyor
Son dakika haberi | Hatay'da yılbaşı gecesinde 3 bin 913 polis ve jandarma personeli görev yapıyor
Son dakika haberi | Hatay'da yılbaşı gecesinde 3 bin 913 polis ve jandarma personeli görev yapıyor
Son dakika haberi | Hatay'da yılbaşı gecesinde 3 bin 913 polis ve jandarma personeli görev yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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