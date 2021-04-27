Son dakika haberi! Hatay'da yaralı kaşıkgaga ördeğine polis sahip çıktı

Son dakika gelişmesine göre Hatay'da yaralı kaşıkgaga ördeğine polis sahip çıktı Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan kaşıkgaga cinsi ördeğe polis sahip çıktı.

Hatay'da yaralı kaşıkgaga ördeğine polis sahip çıktı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan kaşıkgaga cinsi ördeğe polis sahip çıktı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Deniz Mahallesinde devriye görevi sırasında arazide gözü ve ayağından yaralı bitkin halde kaşıkgaga cinsi ördek buldu.

Kan kaybeden ördek ilk müdahalenin yapılması için petşopa götürüldü. Kan kaybedetmesi önlenen ördek Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ