Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
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Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı

17.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:55

Son dakika haberi... Hatay'ın Erzin ilçesinde, yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsalı Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusunu çıkaramayan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı.

Ekipler tarafından yiyecek verilen köpekler, koruma altına alındı.

Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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