Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürünler bulundurulduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada, 152,7 gram esrar, 84,5 sentetik uyuşturucu, 937 paket gümrük kaçağı sigara, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 335 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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