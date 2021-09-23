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Son dakika haberi! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemeye yönelik çalışma kapsamında Deniz Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste av tüfeği ile silaha ait 5 kartuş ve 11,30 gram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda ev sahibi M.H. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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