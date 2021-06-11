Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde 9 adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, 1,53 gram eroin, 13,56 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 47,82 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 4 av tüfeği ve bunlara ait 106 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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