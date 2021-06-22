Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Antakya ve Defne ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 104 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 dolu fişek ile 184 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz