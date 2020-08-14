Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Hatay'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen abla, kardeş ve enişte gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
14.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:48

Hatay'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen abla, kardeş ve enişte gözaltına alındı.

Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kışlalar Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durduran ekipler, araçtaki Y.R'nin üst aramasında 6 gram eroin ele geçirdi.

Araçta bulunan diğer şüpheli Y.R'nin ablası G.T.'nin de Payas ilçesindeki evine giden ekipler buradaki aramada da 538 gram metamfetamin, 34 gram eroin ve hassas dijital terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili Y.R. ile ablası G.T. ve eniştesi F.T. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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