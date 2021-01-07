Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

07.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:49
Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberler... Hatay'ın Altınözü ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı, Boynuyoğun Mahallesi'nde ikamet eden M.K'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi aldı.

"Cesur" isimli narkotik köpeğinin de katılımıyla eve operasyon yapan ekipler, 20 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu aparatı ele geçirdi.

Ev sahibi M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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