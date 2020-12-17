Son dakika haberi! Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'da, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir eve yaptığı operasyonda 1 kilo 786 gram esrar, 17 uyuşturucu hap ve 23 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ev sahibi S.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz