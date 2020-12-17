Son dakika haberi! Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi! Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

17.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:46
Son dakika haberi! Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haber... Hatay'da, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir eve yaptığı operasyonda 1 kilo 786 gram esrar, 17 uyuşturucu hap ve 23 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ev sahibi S.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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