Son dakika haberi | Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberi | Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

09.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:02
Son dakika haberi | Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hassa - Gaziantep karayolu Dervişler Mahallesi mevkisinde Mustafa E'nin kullandığı 31 V 9143 plakalı kamyonet ile Mustafa Y. idaresindeki 46 NH 349 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden Mustafa Y. ile yanında bulunan Yusuf Erol G. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı. - HATAY

Son dakika haberi | Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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