Son dakika haberi! Hatay'da Tır'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

PAYAS, HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesi TEM otoyolu üzerinde meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

E dinilen bilgiye göre; Kaza, Payas ilçesi Çağlalık mahallesi mevkii E-91 İskenderun-Ceyhan TEM otoyolu üzerinde meydana geldi. İskenderun istikametinden Toprakkale yönüne gitmekte olan A.Y. (50) idaresindeki 31 AFC 317 plakalı demir rulo saç yüklü Treyler iddiaya göre otoyolda aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarparak sağ şeride geçtiği sırada arkadan gelmekte olan Murat Akçakaya (62) idaresindeki 34 CUS 410 Plakalı otomobil önce yolda yaralı halde bulunan büyükbaş hayvana ardından önünde seyir halindeki Treylere arkadan çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Murat Akçakaya'nın kazada hayatını kaybettiği belirlenirken sıkıştığı yerden çıkartılarak adli tıp morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü A.Y. gözaltına alınırken meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY