Son dakika haberi: Hatay'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Hatay'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı

11.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:12
Son dakika haberi: Hatay'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren kocası gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren kocası gözaltına alındı.

Özerli Mahallesi'ndeki evlerinde Ercan Y. (50) ile eşi Şule Y. (45) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Ercan Y. mutfaktan aldığı bıçakla Şule Y'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, 4 çocuk annesi Şule Y'yi ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şule Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ercan Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özel

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