Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

13.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:16

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, ihbar üzerine Oğulpınar Mahallesi'nde Y.Ş, B.Ş., H.Ş. ve A.Ş'ye ait adreslerde arama yapıldı.

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen farklı dönemlere ait 11 sikke ile 3 kilo 216 gram esrar, 422 kök Hint keneviri, el telsizi, tüfek dürbünü, kılıç, bıçak, 2 muşta, avcı yeleği, 3 tüfek, 1 tabanca, fişek ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Kanye West İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Samet Aybaba Emre Taşdemir Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 13:16:18. #1.14#
title