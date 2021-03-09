Son dakika haberi | Hatay'da tarihi eser operasyonu
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Son dakika haberi | Hatay'da tarihi eser operasyonu

09.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:35
Son dakika haberi | Hatay'da tarihi eser operasyonu

Son dakika haberler... Hatay'ın Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 bin 829 sikke ve 6 heykelcik ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 bin 829 sikke ve 6 heykelcik ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 bin 353 sikke ele geçirildi. T.K. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde 476 sikke, 601 madeni para ve 6 heykelcik buldu. Şüpheliler K.H. ve M.F. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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