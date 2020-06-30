Son dakika haberi | Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika habere göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
30.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:00
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulunduğu bilgisini aldı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Grekçe yazılı kitap, fil dişi, 3 sikke ve 2 heykel ele geçirdi.
Ekipler, yabancı uyruklu A.K, T.A. ve A.S'yi gözaltına aldı.
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Kaynak: AA