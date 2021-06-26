Son dakika haberi | Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberi | Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2 adet kaçak makinalı tabanca ile 2 adet susturucu ve 3 adet şarjör ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2 adet kaçak makinalı tabanca ile 2 adet susturucu ve 3 adet şarjör ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Hacıpaşa Mahallesindeki askeri yasak bölge içerisinden kaçak silah getirileceği bilgisi aldı. Hacıpaşa Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ile birlikte icra edilen faaliyet sonucunda Hacıpaşa Mahallesi Üçağaç mevkiindeki Asi Nehri kenarında bulunan çalılık alana bırakılan paket içerisinde 2 adet makinalı tabanca ile 2 adet susturucu ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şevval Şahin Merve Dizdar Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 13:52:47. #1.15#

title