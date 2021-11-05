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Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını

Son dakika haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan sazlık yangını kontrol altına alındı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan sazlık yangını kontrol altına alındı.

Mızraklı Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - HATAY

Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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