Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını
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Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını

Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını
Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını
Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını
Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını
Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını
Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını
Son dakika haberi | Hatay'da sazlık yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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