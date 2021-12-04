Son dakika haberi... HATAY'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haberi... HATAY'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre HATAY'da jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda, bin 915 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

HATAY'da jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda, bin 915 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol mahallesinde ikamet eden M.A.'nin evinde sahte alkol üretimi yaparak satışa sunduğu bilgisi aldı. Antakya İlçe Jandarma ekipleri şüpheliye ait evde yapılan arama sonucunda 9 adet varil içerisinde bin 830 litre sahte rakı, 5 damacana içerisinde damıtılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş 85 litre sahte şarap olmak üzere toplam bin 915 litre sahte içki ile alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Sahte içkileri ürettiği öne sürülen M.A., gözaltına alındı.

Son dakika haberi... HATAY'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

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