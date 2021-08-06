Son dakika haberi: Hatay'da örtü yangını korkuttu
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Son dakika haberi: Hatay'da örtü yangını korkuttu

Son dakika haberi: Hatay'da örtü yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde örtü yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde örtü yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürüldü. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü. - HATAY

Son dakika haberi: Hatay'da örtü yangını korkuttu
Son dakika haberi: Hatay'da örtü yangını korkuttu
Son dakika haberi: Hatay'da örtü yangını korkuttu
Son dakika haberi: Hatay'da örtü yangını korkuttu
Son dakika haberi: Hatay'da örtü yangını korkuttu
Son dakika haberi: Hatay'da örtü yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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