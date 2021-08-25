Son dakika haberi | Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı
Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Çamseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı ile 50 orman işletme personeli sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız