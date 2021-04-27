Son dakika haberi: Hatay'daki ATV kazası kamerada
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Son dakika haberi: Hatay'daki ATV kazası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde ATV aracının kontrolden çıkarak devrildiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ATV aracının kontrolden çıkarak devrildiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 gün önce Yeşilada Mahallesi'nde bulunan Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda meydana gelmişti. Mehmet U. yönetimindeki ATV'nin kontrolünü yitirdi. ATV, takla atarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet U., ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet U., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Alican Gümüş/İHA)

Son dakika haberi: Hatay'daki ATV kazası kamerada
Son dakika haberi: Hatay'daki ATV kazası kamerada
Son dakika haberi: Hatay'daki ATV kazası kamerada
Son dakika haberi: Hatay'daki ATV kazası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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