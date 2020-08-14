Son dakika haberi! Hatay'da ölü yunus kıyıya vurdu
Son dakika haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu.
14.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:38
Hatay'ın Samandağ ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu.
Çevlik Mahallesi kıyısında ölü yunus olduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Samandağ Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunus, boş bir alanda gömüldü.
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Kaynak: AA