Son dakika haberi! Hatay'da öğretmenlere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
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Son dakika haberi! Hatay'da öğretmenlere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

08.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:05
Son dakika haberi! Hatay'da öğretmenlere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Son dakika haber... Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında öğretmenlere aşı yapılmaya başlandı.

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında öğretmenlere aşı yapılmaya başlandı.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelindeki aşı çalışmalarının kentte de devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenlerimiz randevularını oluşturarak aşı olmaktadırlar. Okul çalışanlarımız; "AŞI", "T.C. Kimlik Numarası" ve "T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj göndererek veya e-nabız uygulaması üzerinden "COVİD-19 AŞISI" kısmına tıklayarak aşı sıralarının gelip gelmediğini sorgulayıp Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu oluşturarak aşı olabilirler."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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