Son dakika haberi! Hatay'da mobilya atölyesinde yangın
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Son dakika haberi! Hatay'da mobilya atölyesinde yangın

Son dakika haberi! Hatay'da mobilya atölyesinde yangın
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: HATAY'da sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı.

HATAY'da sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinin çatı katında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binayı boşaltan işçiler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Hatay'da mobilya atölyesinde yangın
Son dakika haberi! Hatay'da mobilya atölyesinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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