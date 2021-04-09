Son dakika haberi! Hatay'da lise öğrencileri "Kavga var" diye okula çağırdıkları ekiplerin Polis Haftası'nı kutladı
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Son dakika haberi! Hatay'da lise öğrencileri "Kavga var" diye okula çağırdıkları ekiplerin Polis Haftası'nı kutladı

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Hatay'da lise öğrencileri 'Kavga var' diye okula çağırdıkları ekiplerin Polis Haftası'nı kutladı

Son dakika haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lise öğrencileri kavga ihbarında bulunduktan sonra okula yönlendirilen ekiplerin Polis Haftası'nı kutladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lise öğrencileri kavga ihbarında bulunduktan sonra okula yönlendirilen ekiplerin Polis Haftası'nı kutladı.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Kavga var" ihbarında bulunarak polis ekiplerinin okula gelmesini sağladı.

Çok sayıda polisin sevk edildiği okulda Türk bayrağı açan öğrenciler, ekiplerin Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kendilerine çiçek de veren öğrencilerin sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan polisler, gençlerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra polisler ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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